Сколько стоит, купить готовый торт Пьяная вишня в магазине? Да, действительно дорого. Поэтому предлагаю Вашему вниманию рецепт, который откроет тайну приготовления Пьяной вишни в домашних условиях. По себестоимости он выйдет гораздо дешевле купленного в магазине, а уж по вкусу и спорить не приходится!

Классический рецепт торта Пьяная вишня — всего лишь упрощенная версия знаменитого немецкого десерта “Черный лес”. Но копия получилась настолько удачной, что всеобщее признание и огромная популярность десерта стали неизбежными.

Секрет успеха торта Пьяная вишня

Торт Пьяная в